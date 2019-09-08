«Дана позитивная оценка»: Путин и Зеленский обсудили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Лидеры двух стран дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами, которая состоялась 7 сентября между Киевом и Москвой по формуле «35 на 35». Кроме того, главы государств обсудили ситуацию в Донбассе, а также возможность проведения саммита в «нормандском формате».

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщается на сайте пресс-службы Кремля. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

В ходе диалога лидеры России и Украины положительно оценили освобождение и взаимную передачу обеими странами удерживавшихся в странах лиц. Президенты особо отметили, что гуманитарная направленность этой акции имеет большое значение для дальнейшей нормализации отношений между странами.

Напомним, что 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди тех, кто вернулся в Россию, был и глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Москва среди прочих передала Киеву моряков, задержанных за нарушение государственной границы РФ в Керченском проливе, и режиссёра Олега Сенцова, осуждённого за терроризм.

Путин и Зеленский также затронули тему конфликта в Донбассе. Они подчеркнули важность «прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон».

Кроме того, обсуждалась и организация саммита «нормандской четвёрки». В этой связи Владимир Путин призвал тщательно подготовиться к его проведению.

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«Президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договорённостей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер», — сообщает пресс-служба российского президента.

Отмечается также, что президенты «условились о дальнейших контактах».

Прямой диалог между Россией и Украиной также является одной из причин прогресса в отношениях стран, считает глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

«Ещё одна мощная новость сегодняшнего дня — третий разговор президентов России и Украины. Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновлённой украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее», — написал Косачёв в своём Facebook.

Ранее лидеры стран говорили по телефону седьмого августа, разговор также состоялся по инициативе украинского президента. Тогда центральной темой беседы стало соблюдение режима прекращение огня, объявленного с 21 июля.

«Для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения», — отметил тогда президент России.

До этого, 11 июля, Путин и Зеленский среди прочих тем обсудили по телефону совместную работу по возвращению удерживаемых с двух сторон лиц. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, именно после этого разговора стал возможен полноценный диалог по обмену граждан обеих стран.

«После того, как состоялся разговор между президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и Зеленским Владимиром Александровичем 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив и переговоры, взаимный диалог стал получать чёткие очертания», — заявила омбудсмен в эфире телеканала «Россия 24».

Нормандский формат

Вопрос организации новой встречи в составе «нормандской четвёрки» нередко поднимается в телефонных переговорах двух президентов.

3 сентября в Берлине встретились советники лидеров стран «нормандской четвёрки»: России, Украины, Германии и Франции. В ходе беседы также обсуждался вопрос подготовки саммита в нормандском формате.

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Встречу высоко оценили в украинском МИД, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что в ходе переговоров стороны достигли «определённых успехов».

«Надеюсь, что достигнутые договорённости, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определённый успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», — заявил Пристайко.

Тем не менее стороны пока не назначили следующую дату саммита. Об этом, в частности, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Нет, не известно, конкретные сроки не проговаривались», — рассказал Ушаков журналистам на полях Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке с четвёртого по шестое сентября.