МИД ФРГ прокомментировал обмен между Россией и Украиной

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Министерство иностранных дел Германии заявило, что состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной «приводит в движение» выполнение Минских соглашений.
МИД ФРГ прокомментировал обмен между Россией и Украиной
  • РИА Новости

«Мы приветствуем обмен заключёнными между Украиной и Россией, он приводит в движение выполнение Минских соглашений. Германия и Франция привержены достижению доверия с помощью нормандского формата. Мы заинтересованы в поддержке дальнейших шагов к миру на востоке Украины», — заявили в ведомстве.

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

Как заявили в США, в этом шаге есть признаки «снижения напряжённости» между странами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также назвала такое решение подающим надежду знаком.

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