Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
«В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате», — сообщил он.
По его словам, глава МИД Украины Вадим Пристайко расскажет журналистам о достигнутых результатах.
У Києві вже північ, а в Берліні лише щойно завершилися перемовини у Нормандському форматі: перші, хто дізнається про досягнуті результати від Міністра закордонних справ Вадима Пристайка - як завжди, наші журналісти. Дякуємо за Ваше терпіння ) pic.twitter.com/tPepWrHPTD— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 2 сентября 2019 г.
Россию на встрече советников глав «нормандской четвёрки» представил помощник российского президента Владислав Сурков.
Со стороны Киева на встрече присутствовали глава МИД Украины и помощник президента Андрей Ермак.