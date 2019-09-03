Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

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Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине. Об этом в своём Twitter написал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

«В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате», — сообщил он. 

По его словам, глава МИД Украины Вадим Пристайко расскажет журналистам о достигнутых результатах.

Россию на встрече советников глав «нормандской четвёрки» представил помощник российского президента Владислав Сурков.

Со стороны Киева на встрече присутствовали глава МИД Украины и помощник президента Андрей Ермак.

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