Сурков встретится с советниками лидеров «нормандской четвёрки»
- РИА Новости
Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников. От нас Сурков», — цитирует ТАСС Ушакова.
По его словам, в ходе встречи советники лидеров «нормандской четвёрки» обсудят урегулирование ситуации на Украине, а также рассмотрят возможность подготовки саммита в нормандском формате.
Он подчеркнул, что встреча состоится независимо от того, завершится ли между Россией и Украиной процесс обмена удерживаемыми лицами.
Ранее лидер России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель важность серьёзной подготовки саммита «нормандской четвёрки».