Сурков встретится с советниками лидеров «нормандской четвёрки»

Помощник президента России Владислав Сурков представит Москву на встрече советников глав «нормандской четвёрки» 2 сентября в Берлине.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников. От нас Сурков», — цитирует ТАСС Ушакова.

По его словам, в ходе встречи советники лидеров «нормандской четвёрки» обсудят урегулирование ситуации на Украине, а также рассмотрят возможность подготовки саммита в нормандском формате.

Он подчеркнул, что встреча состоится независимо от того, завершится ли между Россией и Украиной процесс обмена удерживаемыми лицами.

Ранее лидер России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель важность серьёзной подготовки саммита «нормандской четвёрки».