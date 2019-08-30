Сурков встретится с советниками лидеров «нормандской четвёрки»

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Помощник президента России Владислав Сурков представит Москву на встрече советников глав «нормандской четвёрки» 2 сентября в Берлине.
Сурков встретится с советниками лидеров «нормандской четвёрки»
  • РИА Новости

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников. От нас Сурков», — цитирует ТАСС Ушакова.

По его словам, в ходе встречи советники лидеров «нормандской четвёрки» обсудят урегулирование ситуации на Украине, а также рассмотрят возможность подготовки саммита в нормандском формате.

Он подчеркнул, что встреча состоится независимо от того, завершится ли между Россией и Украиной процесс обмена удерживаемыми лицами.

Ранее лидер России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель важность серьёзной подготовки саммита «нормандской четвёрки».

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