Путин и Меркель обсудили подготовку встречи «нормандской четвёрки»

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о важности серьёзной подготовки к саммиту «нормандской четвёрки».
Путин и Меркель обсудили подготовку встречи «нормандской четвёрки»
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что это необходимо для того, «чтобы выйти на конкретные позитивные результаты».

«В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом договорённостей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годы», — добавили в Кремле.

Ранее в кабмине ФРГ сообщили, что Меркель и Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации Минских соглашений.

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября.

20 августа президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Владимиром Путиным заявил, что считает необходимым провести встречу в нормандском формате.

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