Путин и Меркель обсудили подготовку встречи «нормандской четвёрки»
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что это необходимо для того, «чтобы выйти на конкретные позитивные результаты».
«В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом договорённостей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годы», — добавили в Кремле.
Ранее в кабмине ФРГ сообщили, что Меркель и Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации Минских соглашений.
Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября.
20 августа президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Владимиром Путиным заявил, что считает необходимым провести встречу в нормандском формате.