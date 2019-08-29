Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транзитом газа через территорию Украины.

Как сообщили в кабмине ФРГ, лидеры выступили за ускорение переговоров о будущих газовых контрактах.

«Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Меркель и Путин также договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации Минских соглашений.

Ранее глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что в настоящий момент ведутся переговоры по поводу даты встречи России, ЕС и Украины, на которой будет обсуждаться транзит газа.