Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транзитом газа через территорию Украины.
Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину
  • © РИА Новости

Как сообщили в кабмине ФРГ, лидеры выступили за ускорение переговоров о будущих газовых контрактах.

«Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Меркель и Путин также договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации Минских соглашений.

Ранее глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что в настоящий момент ведутся переговоры по поводу даты встречи России, ЕС и Украины, на которой будет обсуждаться транзит газа.

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