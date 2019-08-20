Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине

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Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине
  • Reuters

«Очень хорошая новость. Совет Европы и генеральный секретарь Ягланд полностью поддерживают процесс», — написал пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген в Twitter.

Ранее Макрон в ходе встречи с Путиным заявил, что хотел бы «в ближайшее время» придать динамику процессу урегулирования конфликта на Украине и считает необходимым провести встречу в нормандском формате.

Путин же сказал, что альтернативы этому формату нет. По его словам, он всегда считал, что любая встреча должна приводить к конкретным результатам.

Переговоры Путина и Макрона прошли 19 августа в Форте Брегансон, они продолжались примерно 3,5 часа.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе главы США Дональда Трампа.

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в Вашингтоне считают интересным предложение Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.

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