В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату

США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона. Об этом в интервью изданию «Европейская правда» заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности «модификации нормандского формата» за счёт присоединения к нему США.

«Президент Зеленский уже поднял этот вопрос, поэтому эта возможность рассматривается», — сказал дипломат.

Как напомнил Тейлор, Зеленский объяснил такую идею отсутствием успеха у нормандского формата, который «не привёл к каким-то результатам».

«Мы считаем, что это интересное предложение… надо, чтобы другие участники нормандского формата высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании, но я могу сказать, что нам это интересно», — добавил он.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил возможности участия американского лидера Дональда Трампа в переговорах по Донбассу.

В начале июля Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе Трампа.

Путин, комментируя предложение, подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов.

При этом представитель Госдепа отмечал, что США не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине.