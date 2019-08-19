Путин заявил об отсутствии альтернативы нормандскому формату
- Reuters
«По моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует. И безусловно, мы будем его поддерживать», — сказал Путин.
По его словам, он всегда считал, что любая встреча должна приводить к конкретным результатам.
«Нужно добиваться того, о чём мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели», — подчеркнул глава государства.
Ранее в МИД Франции сообщили, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.