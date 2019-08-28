Советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте украинского лидера.
Отмечается, что о данной встрече Зеленский договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель во время их телефонного разговора.
«Достигнута договорённость о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года», — указывается в заявлении.
Ранее Меркель и Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата.
20 августа президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что считает необходимым провести встречу в нормандском формате.