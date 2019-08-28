Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября.

Об этом говорится на сайте украинского лидера.

Отмечается, что о данной встрече Зеленский договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель во время их телефонного разговора.

«Достигнута договорённость о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года», — указывается в заявлении.

Ранее Меркель и Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата.

20 августа президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что считает необходимым провести встречу в нормандском формате.