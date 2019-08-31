В Киеве подтвердили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»

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В пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что на встрече советников лидеров Украины, России, ФРГ и Франции Киев представят глава МИД Вадим Пристайко и помощник президента Андрей Ермак.
В Киеве подтвердили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
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«В понедельник, 2 сентября, в Берлине состоится встреча дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России по организации саммита в нормандском формате», — приводит сообщение УНИАН.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москву на встрече советников глав «нормандской четвёрки» представит помощник российского лидера Владислав Сурков.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о важности серьёзной подготовки к саммиту «нормандской четвёрки».

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