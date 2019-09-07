Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.

Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны.

«Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита «нормандской четвёрки» Путин отметил необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договорённостей на высшем уровне, прежде всего минского комплекса мер.

Ранее Зеленский прокомментировал обмен между Москвой и Киевом. По его словам, дальше стороны намерены работать над возвращением «всех пленных».