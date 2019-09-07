Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обмен между Москвой и Киевом. По его словам, дальше стороны намерены работать над возвращением «всех пленных».

«Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин сделали всё, что обещали, не изменяя по ходу наши договорённости», — сказал украинский лидер в Борисполе.

По его словам, стороны «сделали первый шаг».

«Я уверен, что мы знаем, что делать дальше... Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское — сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны», — цитирует Зеленского Интерфакс.

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

В Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной.