Зеленский прокомментировал обмен между Москвой и Киевом
- РИА Новости
«Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин сделали всё, что обещали, не изменяя по ходу наши договорённости», — сказал украинский лидер в Борисполе.
По его словам, стороны «сделали первый шаг».
«Я уверен, что мы знаем, что делать дальше... Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское — сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны», — цитирует Зеленского Интерфакс.
Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.
Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.
В Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной.