Макрон прокомментировал обмен между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной важным шагом в возобновлении диалога.

«Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели», — говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

Также отмечается, что Франция и Германия активизируют свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы содействовать реализации минских договорённостей.

Макрон в своём Twitter отдельно высказал удовлетворение освобождением режиссёра Олега Сенцова.

Je salue la libération du cinéaste Oleg Sentsov, dans le cadre de l’échange de prisonniers conduit aujourd’hui entre la Russie et l’Ukraine. Nous avons toujours été à ses côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 сентября 2019 г.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.