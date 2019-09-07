Макрон прокомментировал обмен между Россией и Украиной

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной важным шагом в возобновлении диалога.
Макрон прокомментировал обмен между Россией и Украиной
  • Reuters

«Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели», — говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

Также отмечается, что Франция и Германия активизируют свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы содействовать реализации минских договорённостей. 

Макрон в своём Twitter отдельно высказал удовлетворение освобождением режиссёра Олега Сенцова.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.

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