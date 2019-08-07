В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Зеленского
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
«В ходе обсуждения проблематики урегулирования на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения», — указывается в заявлении.
Отмечается, что Путин во время беседы подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе надо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов региона, что в итоге приводит к гибели мирного населения.
Также была подтверждена исключительная важность последовательной реализации минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса.
Ранее Зеленский сообщил, что провёл 7 августа телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе. До этого глава Украины провёл совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела на востоке страны.
Накануне Минобороны Украины сообщило, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ.