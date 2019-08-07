В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Зеленского

В Кремле подтвердили информацию о том, что 7 августа состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«В ходе обсуждения проблематики урегулирования на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Путин во время беседы подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе надо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов региона, что в итоге приводит к гибели мирного населения.

Также была подтверждена исключительная важность последовательной реализации минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса.

Ранее Зеленский сообщил, что провёл 7 августа телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе. До этого глава Украины провёл совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела на востоке страны.

Накануне Минобороны Украины сообщило, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ.