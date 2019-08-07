Зеленский сообщил о новом телефонном разговоре с Путиным

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RT
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл 7 августа телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе.
Зеленский сообщил о новом телефонном разговоре с Путиным
  • ©president.gov.ua

«Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

По его словам, разговор с Путиным был долгим.

7 августа Зеленский провёл совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе.

Накануне Минобороны Украины сообщило, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ.

11 июля Путин провёл первый телефонный разговор с Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. 

В Кремле позднее отметили, что разговор лидеров «носил достаточно прагматичный характер» и занял около 20 минут.

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