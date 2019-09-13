Украина готовит списки для следующего обмена удерживаемыми лицами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время составляются списки и ожидается следующий этап освобождения удерживаемых лиц.

Об этом сообщает «Громадське».

«Сейчас мы готовим другие списки и ждём следующий этап обмена», — сказал он.

Ранее Зеленский встретился с вернувшимися из России украинскими моряками и заявил, что операция по возвращению украинцев из России была сверхсложной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что состоявшемуся 7 сентября обмену удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35» предшествовала «огромная скрупулёзная подготовительная работа».