Украина готовит списки для следующего обмена удерживаемыми лицами

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время составляются списки и ожидается следующий этап освобождения удерживаемых лиц.
Украина готовит списки для следующего обмена удерживаемыми лицами
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщает «Громадське».

«Сейчас мы готовим другие списки и ждём следующий этап обмена», — сказал он.

Ранее Зеленский встретился с вернувшимися из России украинскими моряками и заявил, что операция по возвращению украинцев из России была сверхсложной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что состоявшемуся 7 сентября обмену удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35» предшествовала «огромная скрупулёзная подготовительная работа».

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