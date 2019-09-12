Зеленский назвал сверхсложной операцию по обмену с Россией
- РИА Новости
Как отмечается, Зеленский поздравил военных с возвращением и отдельно поблагодарил их родных за поддержку.
«Они — такие же герои, как и вы. Они делали всё, чтобы вас вернуть, а мы им помогали», — приводятся слова президента.
Зеленский подчеркнул, что «операция по возврату украинцев из России была сверхсложной».
«Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», — добавил он.
Во время встречи Зеленский вручил морякам подарки — президентские часы.
Ранее командование ВМС Украины наградило орденами, а также представило к новым званиям моряков, освобождённых в рамках обмена с Россией.
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
Подробнее — в материале RT.