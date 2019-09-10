Украина заинтересована в возвращении из России ещё 113 граждан

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в возвращении ещё 113 граждан, удерживаемых в России.
Украина заинтересована в возвращении из России ещё 113 граждан
  • Reuters

Об этом она сказала в интервью РБК.

На вопрос о том, находятся ли в настоящее время именно в России граждане Украины, в возвращении которых заинтересован Киев, или теперь все удерживаемые лица находятся на территориях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, Денисова ответила: «Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 (таких. — RT) граждан».

Ранее украинский омбудсмен заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся 7 сентября обмен между Москвой и Киевом. По его словам, дальше стороны намерены работать над возвращением «всех пленных».

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