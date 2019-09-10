На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
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«Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры... Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдёт», — сказала она в эфире программы «Завтрак с 1+1».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
В субботу, 7 сентября, между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
Подробнее — в материале RT.