Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
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Трансляцию брифинга Трампа вёл C-SPAN.
«Я считаю, что обмен заключёнными между Украиной и Россией был очень большим шагом, и это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я включился (в переговорный процесс. — RT), я включусь. Но это действительно очень позитивный шаг», — сказал он отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
По его словам, обмен может стать «большим шагом к миру».