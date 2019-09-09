Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

Трансляцию брифинга Трампа вёл C-SPAN.

«Я считаю, что обмен заключёнными между Украиной и Россией был очень большим шагом, и это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я включился (в переговорный процесс. — RT), я включусь. Но это действительно очень позитивный шаг», — сказал он отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.

По его словам, обмен может стать «большим шагом к миру».