Зеленский поручил ускорить работу по новому обмену с Россией

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа одновременного с Россией освобождения осуждённых и задержанных лиц.
Зеленский поручил ускорить работу по новому обмену с Россией
  • © РИА Новости

Об этом в интервью «Украинской правде» сказал помощник главы Украины Андрей Ермак.

«Президент поставил чёткую задачу всем, чтобы всё это происходило очень быстро. И может, даже с ещё более быстрой динамикой», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, ожидается ли очередной обмен до Нового года.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом, который, по его мнению, может стать «большим шагом к миру».

7 сентября в Кремле подтвердили, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить