Зеленский поручил ускорить работу по новому обмену с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа одновременного с Россией освобождения осуждённых и задержанных лиц.

Об этом в интервью «Украинской правде» сказал помощник главы Украины Андрей Ермак.

«Президент поставил чёткую задачу всем, чтобы всё это происходило очень быстро. И может, даже с ещё более быстрой динамикой», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, ожидается ли очередной обмен до Нового года.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом, который, по его мнению, может стать «большим шагом к миру».

7 сентября в Кремле подтвердили, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся.

Подробнее — в материале RT.