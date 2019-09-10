В Кремле заявили, что говорить о сроках нового обмена преждевременно

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано.
В Кремле заявили, что говорить о сроках нового обмена преждевременно
  • Reuters

При этом он отметил, что данный процесс необходимо продолжать, «тем более и в соответствии с минскими договорённостями».

«Вместе с этим не будем забывать, что вот этому недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулёзная. Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно», — заявил Песков.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.

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