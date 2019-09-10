«Говорить о сроках преждевременно»: как в Москве и Киеве оценивают перспективы нового обмена заключёнными

Состоявшемуся 7 сентября обмену удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35» предшествовала «огромная скрупулёзная подготовительная работа», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В этой связи пока нет конкретных сроков проведения следующего этапа, однако «есть понимание» необходимости этого процесса, добавил он. В свою очередь, украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что второй обмен может состояться до конца 2019 года и Киев намерен вернуть свыше 100 человек. Как отметили в Госдуме, подобные шаги по улучшению отношений не могут не радовать.

Какой-либо конкретики относительно сроков следующего обмена удерживаемыми лицами с Украиной нет, однако «есть понимание, что этот процесс нужно продолжать», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эта мера соответствует Минским соглашениям.

Он также отметил, что возвращению граждан обеих стран на родину предшествовала «огромная скрупулёзная подготовительная работа».

«Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется», — заявил Песков.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала «1+1» сообщила, что до конца 2019 года между Москвой и Киевом может состояться второй обмен удерживаемыми лицами.

«Мы не останавливаемся, проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин Ермак (Андрей Ермак — помощник президента Украины. — RT), проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех», — сказала Денисова.

По её словам, второй этап обмена может включать по меньшей мере 113 человек. Вместе с тем она также отказалась приводить какие-либо дополнительные подробности, поскольку осуществление подобных дел должно «проходить в тишине».

Сам помощник украинского лидера Андрей Ермак заявлял, что Владимир Зеленский поручил ускорить ход работ по подготовке следующего этапа освобождения осуждённых и задержанных лиц.

Этот вопрос держится на специальном контроле, полагает первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Такие шаги только приветствуются, конечно, если речь идёт о людях, которые не совершили особо тяжких преступлений против российских граждан. Но хотелось бы, чтобы вообще в будущем таких событий между нашими странами не было — мы не воюем с Украиной, поэтому хотелось бы, чтобы наступило время, когда эти вопросы вообще бы не стояли на повестке дня, чтобы заключённых не было ни там, ни здесь. Потому что это нонсенс, когда два братских народа занимаются обменом пленными, по сути», — сказал сенатор в беседе с RT.

Нашла коса на камень — именно так можно объяснить резкое желание и готовность Украины к диалогу с Москвой, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. При этом парламентарий уверен, что до первого обмена президент Украины Владимир Зеленский запросил разрешение у западных политиков.

«Тем не менее это позитивный шаг. Сам факт, что Украина хочет обменять ещё какое-то количество арестованных, тому пример. Впрочем, нужно ещё обсудить, кого официальный Киев нам предложит на обмен, так как этот процесс, я считаю, должен быть равноценным. То, что официальный Киев хочет, по крайней мере на словах, договариваться и проводить реальные шаги по улучшению отношений между нашими странами, не может не радовать. Хотелось бы, чтобы эта тёплая дорога наших отношений с Украиной не заканчивалась, ведь, как бы там ни было, мы соседи и близкие друг другу, в том числе и ментально, страны», — пояснил собеседник RT.

Обмен 7 сентября

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди тех, кто вернулся в Россию, был и глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Москва же передала Киеву в числе прочих моряков, задержанных за нарушение государственной границы РФ в Керченском проливе, и режиссёра Олега Сенцова, осуждённого за терроризм.

Как заявила РБК украинский омбудсмен, процесс курировали вице-премьер РФ Дмитрий Козак и помощник президента Украины Андрей Ермак. По её словам, одна часть из освобождённых Россией помилована, а вторая — отпущена под её личное обязательство.

«Украинцы, освобождённые из плена, являются свободными гражданами. Десять политзаключённых были помилованы президентом России, один — Бекиров — освобождён под личное обязательство, 24 моряка были освобождены под моё личное обязательство как человека, который заслуживает доверия, согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — сказала Денисова в эфире телеканала «1+1».

Российские официальные лица назвали произошедшее первым шагом на пути от конфронтации к диалогу.

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — говорилось в комментарии МИД.

Надежду на то, что обмен не стал разовой пиар-акцией, в интервью RT также выразил руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, прилетевший в Россию 7 сентября спецбортом из Киева вместе с участниками договорённости об освобождении между странами.

«Впереди много шагов, которые требуют и политической воли, и политического мужества от нынешней администрации и от Зеленского лично. Я надеюсь, что это мужество у него есть», — заметил журналист.

Вышинский находился в заключении на Украине с мая 2018-го по август 2019 года. Киевский апелляционный суд опустил его под личное поручительство. При этом дело в отношении него о «поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик» и «госизмене» продолжается. Очередное заседание намечено на 16 сентября. По его словам, уголовное дело является «абсолютно политической историей», придуманной экс-президентом Украины Петром Порошенко и его окружением.