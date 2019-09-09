Песков объяснил отсутствие Путина на встрече лиц из списка обмена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не встречал в аэропорту освобождённых в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

«Это удерживаемые лица, и в целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошёл для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — заявил Песков в ответ на вопрос, почему президент не приехал в аэропорт на встречу лиц из списка обмена.

7 сентября спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала обмен. По её словам, техническая работа была «очень непростая», так как у некоторых граждан не было паспортов «по тем или иным причинам».

В НАТО положительно оценили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвав его шагом в правильном направлении.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала этот шаг подающим надежду знаком.