Песков объяснил отсутствие Путина на встрече лиц из списка обмена

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не встречал в аэропорту освобождённых в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной.
Песков объяснил отсутствие Путина на встрече лиц из списка обмена
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Это удерживаемые лица, и в целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошёл для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — заявил Песков в ответ на вопрос, почему президент не приехал в аэропорт на встречу лиц из списка обмена.

7 сентября спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала обмен. По её словам, техническая работа была «очень непростая», так как у некоторых граждан не было паспортов «по тем или иным причинам».

В НАТО положительно оценили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвав его шагом в правильном направлении.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала этот шаг подающим надежду знаком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить