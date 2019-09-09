Песков объяснил отсутствие Путина на встрече лиц из списка обмена
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
«Это удерживаемые лица, и в целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошёл для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — заявил Песков в ответ на вопрос, почему президент не приехал в аэропорт на встречу лиц из списка обмена.
7 сентября спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала обмен. По её словам, техническая работа была «очень непростая», так как у некоторых граждан не было паспортов «по тем или иным причинам».
В НАТО положительно оценили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвав его шагом в правильном направлении.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала этот шаг подающим надежду знаком.