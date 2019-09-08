В Совете Европы поприветствовали обмен между Россией и Украиной

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Это важный шаг на пути к примирению двух стран — участниц Совета Европы», — говорится в заявлении Ягланда, опубликованном на сайте Совета Европы.

Генсек также отметил, что это событие является важным элементом Минского процесса.

«Мы готовы помочь России и Украине в процессе примирения», — добавил он.

Также сообщается, что обмен поприветствовал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Я приветствую освобождение Олега Сенцова, Романа Сущенко и Кирилла Вышинского сегодня в Киеве и Москве», — говорится в распространённом заявлении ОБСЕ.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты поприветствовали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.