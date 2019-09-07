Москалькова оценила обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала обмен между Москвой и Киевом, который состоялся 7 сентября.
Москалькова оценила обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом
  • РИА Новости

«За этим днём огромный трёхлетний труд большого количества людей. После того как состоялся разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать чёткие очертания», — сказала Москалькова в эфире канала «Россия 24».

По её словам, техническая работа была «очень непростая», так как у некоторых граждан не было паспортов «по тем или иным причинам».

«Пришлось проделать большую работу, чтобы запросить все материалы по гражданству, оформить паспорт, свидетельство на возвращение, определить юридический статус этих людей», — добавила она.

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

В Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной. Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, «необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление».

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