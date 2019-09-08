НАТО: обмен России и Украины является шагом в правильном направлении

В НАТО положительно оценили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвав его шагом в правильном направлении.

«Мы приветствуем тот факт, что украинские моряки, которые были захвачены Россией в прошлом ноябре, и режиссёр Олег Сенцов наконец-то вернулись домой. Это шаг в правильном направлении», — говорится в сообщении на сайте Североатлантического альянса.

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной является «важным шагом на пути к примирению двух стран».

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами.