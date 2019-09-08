НАТО: обмен России и Украины является шагом в правильном направлении

Короткая ссылка
В НАТО положительно оценили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвав его шагом в правильном направлении.

«Мы приветствуем тот факт, что украинские моряки, которые были захвачены Россией в прошлом ноябре, и режиссёр Олег Сенцов наконец-то вернулись домой. Это шаг в правильном направлении», — говорится в сообщении на сайте Североатлантического альянса.

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной является «важным шагом на пути к примирению двух стран».

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить