Отсутствие ненависти, абсурдность обвинений и благодарность Путину: о чём говорил Вышинский на пресс-конференции

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» — это «тектонический сдвиг» в отношениях двух государств. Такое мнение высказал руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Он также сообщил, что по просьбе омбудсмена Татьяны Москальковой вернулся в Москву на спецборте с освобождёнными в целях «укрепления доверия» между сторонами. Вышинский добавил, что не испытывает ненависти к тем людям, из-за кого он более 470 дней находился под стражей. Он подчеркнул, что не собирается уходить из профессии и продолжит заниматься журналистикой.

Утром в понедельник, 9 сентября, в центре Москвы состоялась пресс-конференция руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который в конце прошлой недели вернулся в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом по формуле «35 на 35».

Общение Вышинского с коллегами было организовано в здании пресс-центра МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре. Перед началом конференции сотрудники агентства РИА Новости встретили главу украинского отделения большим караваем, а гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв подарил ему майку с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме». Именно эту фразу произнёс Вышинский в первые минуты после приземления спецборта Ту-204 в аэропорту Внуково.

В ответ главный редактор РИА Новости Украина поблагодарил собравшихся за тёплый приём и пообещал, что каждому из сотрудников агентства достанется по куску сала, которое он привёз из Киева.

Слова благодарности

Свою речь на пресс-конференции Кирилл Вышинский начал со слов благодарности всем причастным к его освобождению, в частности — журналистскому сообществу как в России, так и во всём мире, политическому руководству страны, в том числе МИД России и Сергею Лаврову.

«Я написал в феврале текст, где я сказал, что я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первым из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя. Поэтому спасибо человеку, который первым сказал об этом из политического истеблишмента, который боролся за меня. Спасибо всем тем, кто помогал ему в этой борьбе, кто бился за моё освобождение», — заявил Вышинский.

Отдельную благодарность журналист выразил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. По его словам, она была единственной, кого он мог видеть из тех, кто был озабочен его судьбой.

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«Она приезжала, держала за руку, она разговаривала с моим отцом, передавала мне приветы, что для меня было дороже всего. Она встречалась с моими близкими и принимала участие в моей судьбе пошагово, шагая по коридорам Лукьяновской тюрьмы. Поэтому спасибо ещё раз ей огромное», — пояснил руководитель РИА Новости Украина.

О задержании и обысках

Как заявил сам Вышинский, даже в Службе безопасности Украины понимали абсурдность обвинений, выдвигаемых против него.

«Мы работали по стандартам, поэтому я был совершенно спокоен, когда я читал материалы дела, предъявленные мне обвинения, я был спокоен — конечно, это был бред», — сказал Вышинский.

Он подчеркнул, что в обвинительный акт входили 72 материала с сайта информационного агентства, которые украинские власти расценили как деятельность по «полному уничтожению независимости, суверенитета, территориальной целостности (Украины. — RT), вплоть до полного поглощения Российской Федерацией».

«Вот эти вот 72 статьи опубликовали — и исчезает страна, крупнейшая по территории в Европе... Как с этим можно вообще разговаривать, как можно с этим в суд идти?.. Когда я увидел сформулированные претензии ко мне со стороны СБУ, я понял, что никто меня не собирается судить по этим претензиям, что у них другая цель: я должен сидеть в тюрьме — и меня должны обменять», — пояснил Вышинский.

Кроме того, прежние украинские власти рекомендовали журналисту публично признать вину и провести пресс-конференцию по сценарию Киева, а после этого обещали организовать его отъезд на Запад.

Напомним, что Вышинский был задержан в мае 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене. Журналиста поместили под арест, который неоднократно продлевался. 28 августа 2019-го суд в Киеве отпустил руководителя РИА Новости Украина под личное поручительство, удовлетворив просьбу защиты. В общей сложности он провёл в заключении более 470 дней.

Про обмен

Комментируя произошедший 7 сентября обмен заключёнными между Москвой и Киевом, Кирилл Вышинский охарактеризовал его как «тектонический сдвиг» в отношениях между странами. Он также заметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский добился победы на прошедших выборах над Петром Порошенко за счёт огромных ожиданий простых людей, которые хотят изменений.

«Как быстро (произойдут изменения. — RT)? Я думаю, что сейчас это вопрос очень риторический, на который точно нет ответа, потому что это невозможно предсказать. Мы все верим в то, что это произойдёт. В этом смысле я разделяю оптимизм Владимира Путина, который считает, что просто нет другого варианта, что эти две страны, два народа, которые вышли из одного корня, — они обязаны, обречены на примирение», — пояснил журналист.

Он также заметил, что полетел на одном спецборте с освобождёнными по формуле «35 на 35» по просьбе Татьяны Москальковой для «укрепления доверия» между сторонами.

«Она сказала: «Ты же понимаешь, что атмосфера доверия, мягко говоря, очень шаткая, что надо как-то её укрепить. Для того чтобы вдруг не возникло шальной мысли, что ты сел в самолёт и улетел, а дальше можно ничего не делать, потому что ты на свободе и всё хорошо. Задержись, пожалуйста, и прилети со всеми, чтобы это был такой некий знак того, что все обязательства будут исполнены в тот момент, когда будут все обязательства исполнены с украинской стороны, потому что не секрет, что это была зеркальная история», — пояснил журналист.

Руководитель портала «РИА Новости Украина» также пояснил, что пока не может рассказать о своём здоровье после пребывания в местах заключения, поскольку ещё не успел посетить врачей. Он добавил, что не испытывает ненависти к тем, кто держал его в тюрьме.

«Что касается того, где я работаю... Да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт», — сообщил Вышинский.