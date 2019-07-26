«Мечта националистов»: посол Украины предложил «хорватский сценарий» урегулирования в Донбассе
- Разрушенный дом в результате обстрела посёлка Зайцево города Горловка Донецкой области
- © Сергей Аверин / РИА Новости
Для разрешения конфликта на востоке Украины следует воспользоваться опытом Хорватии и привлечь иностранных миротворцев. Об этом заявил украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко
«Наверное, для Украины более правильный «хорватский сценарий» — то есть сценарий привлечения миротворцев, привлечения международной переходной администрации», — сказал он в интервью Youtube-каналу блоггера Юрия Романенко.
Напомним, война в Хорватии началась в 1991 году. После того, как регион объявил о своей независимости от Югославии, населявшим её сербам (около 12% от всего населения) отказали в культурной автономии, был ущемлён сербский язык, а в служебной переписке и СМИ власти запретили использовать кириллицу. Также из школьных программ были удалены тексты по сербской истории, сербские писатели и поэты.
В ответ на это сербы, проживавшие в Книнской Краине, провели референдум по вопросу суверенитета и автономии. 99,7% пришедших на выборы (в 10 муниципалитетах хорватские власти сорвали плебисцит) выступили за автономию. Позже они объявили о своей независимости и создании Республики Сербской Краины. Миротворцы ООН были введены в регион в 1992 году, но боевые действия продолжались до 1995 года, когда Хорватия в ходе крупной военной операции восстановила контроль над регионом.
Левченко заявил, что на данный момент «одной партией» предлагается «боснийский сценарий» разрешения конфликта в Донбассе — предоставление региону широкой автономии. Отметим, что эта инициатива включена в программу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», хотя диппредставитель не назвал конкретную политическую силу. Однако посол назвал развитие событий по «боснийскому сценарию» неприемлемым из-за того, что автономия востока Украины лишит Киев возможности проводить единую политику, и существует риск потерять регион за «два-три дня».
Хорваты же, по словам Левченко, «близки» к украинцам и по своей ментальности, так как пришли на территорию своей страны с «верхнего течения Днестра», современной Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской области.
Более того, Левченко утверждает, что «Украина — прародина всех балканских славян», и, в частности, сербов. Он сетует, что этот «факт» не используется во внешней политике Киева.
«Операция привела к геноциду»
«Хорватский сценарий» заключается не столько во вводе миротворческого контингента, сколько в проведении военных операций, указал член Совета по межнациональным отношениям при президента России Богдан Безпалько.
«Операция, которую проводила Хорватия в 1995 году, в реальности привела к геноциду сербского населения в республике Сербской и к масштабному изгнанию населения из этих краёв в соседнюю Боснию и Герцеговину. Это мечта украинских националистов, мечта некоторых представителей элиты», — сказал он RT.
При этом завершение конфликта не в интересах ни украинских властей, ни их партнёров из США, считает Безпалько.
«Конфликтогенный потенциал Донбасса стремятся сохранить для давления на Россию. Для Украины — это товар, который она может продать. Для американцев — удобный инструмент, который они могут купить. Сам по себе конфликтогенный потенциал Донбасса будет сохраняться», — добавил эксперт.
Именно возможностью проводить операции при поддержке со стороны Запада и привлекает Киев «хорватский сценарий», пояснил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Этот опыт, сочетающий вооружённую борьбу с вмешательством внешних акторов в лице США и европейских стран, очень хочется украинской элите перенести на свою украинскую почву и так же как хорваты разобрались с сербами, разобраться с жителями Донбасса», —сказал он RT.
В то же время именно «боснийский сценарий», который Левченко отверг, может привести к мирному урегулированию, убеждён Шаповалов.
«Украинскому послу было бы хорошо проанализировать опыт другой страны, в которой он выполняет функции дипломатического представителя, то есть Боснии и Герцеговины. Именно этот опыт — опыт разрешения гражданской войны путём создания федеративного государства, которое существует, и существует успешно», — подчеркнул аналитик.
Ввод миротворцев в Донбасс
Отметим, что Украина неоднократно выступала за ввод миротворцев ООН в Донбасс. Во время президентства Петра Порошенко, Киев предлагал ввести контингент с широкими полномочиями, предав им под контроль, в том числе, российско-украинскую границу. С момента вступления в должность 20 мая глава Украины Владимир Зеленский к вопросу миротворцев не возвращался.
На встрече помощников и советников глав государств «нормандского формата» 12 июля в Париже вопрос ввода миротворцев ООН также не обсуждался. Это связано с тем, что этого предложения нет в минских соглашениях, пояснил замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
«Миротворческая миссия ООН как идея не отвергалась, но вместе с тем, учитывая то, что мы пытались помочь Минской группе провести переговоры, и, как вы знаете, в самом минском документе нет такой идеи, как миротворческая операция, поэтому в этот раз эту тему мы не поднимали вообще», — сказал он.
Президент России Владимир Путин осенью 2017 года поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе. Речь идёт о контингенте, который бы обеспечивал безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые следят за ситуацией на востоке Украины. При этом согласно российской инициативе, миротворцы будут размещаться на линии разграничения и только при условии соблюдения соглашений о разведении сил.
«И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашённых республик — ДНР и ЛНР», — подчеркнул Путин.
Однако российский план был отклонён. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, это произошло из-за позиции США и Украины.
«Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединённых Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а возможно у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе», — сказал он.
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