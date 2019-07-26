«Мечта националистов»: посол Украины предложил «хорватский сценарий» урегулирования в Донбассе

Украина могла бы завершить конфликт в Донбассе по «хорватскому сценарию», — введя миротворцев ООН и при международном посредничестве. Об этом заявил посол страны в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко. По его словам, хорваты похожи по менталитету на украинцев, так как пришли на Балканы с «верхнего течения Днестра», где сейчас украинские Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская области. Между тем эксперты напомнили, что, несмотря на ввод миротворцев, Хорватия продолжала военные действия, которые фактически привели к геноциду сербов и изгнанию их из страны. Именно возможностью вести боевые действия при поддержке стран Запада привлекает этот сценарий часть украинского руководства, считают аналитики.

Для разрешения конфликта на востоке Украины следует воспользоваться опытом Хорватии и привлечь иностранных миротворцев. Об этом заявил украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко

«Наверное, для Украины более правильный «хорватский сценарий» — то есть сценарий привлечения миротворцев, привлечения международной переходной администрации», — сказал он в интервью Youtube-каналу блоггера Юрия Романенко.

Напомним, война в Хорватии началась в 1991 году. После того, как регион объявил о своей независимости от Югославии, населявшим её сербам (около 12% от всего населения) отказали в культурной автономии, был ущемлён сербский язык, а в служебной переписке и СМИ власти запретили использовать кириллицу. Также из школьных программ были удалены тексты по сербской истории, сербские писатели и поэты.

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В ответ на это сербы, проживавшие в Книнской Краине, провели референдум по вопросу суверенитета и автономии. 99,7% пришедших на выборы (в 10 муниципалитетах хорватские власти сорвали плебисцит) выступили за автономию. Позже они объявили о своей независимости и создании Республики Сербской Краины. Миротворцы ООН были введены в регион в 1992 году, но боевые действия продолжались до 1995 года, когда Хорватия в ходе крупной военной операции восстановила контроль над регионом.

Левченко заявил, что на данный момент «одной партией» предлагается «боснийский сценарий» разрешения конфликта в Донбассе — предоставление региону широкой автономии. Отметим, что эта инициатива включена в программу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», хотя диппредставитель не назвал конкретную политическую силу. Однако посол назвал развитие событий по «боснийскому сценарию» неприемлемым из-за того, что автономия востока Украины лишит Киев возможности проводить единую политику, и существует риск потерять регион за «два-три дня».

Хорваты же, по словам Левченко, «близки» к украинцам и по своей ментальности, так как пришли на территорию своей страны с «верхнего течения Днестра», современной Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской области.

Более того, Левченко утверждает, что «Украина — прародина всех балканских славян», и, в частности, сербов. Он сетует, что этот «факт» не используется во внешней политике Киева.

«Операция привела к геноциду»

«Хорватский сценарий» заключается не столько во вводе миротворческого контингента, сколько в проведении военных операций, указал член Совета по межнациональным отношениям при президента России Богдан Безпалько.

«Операция, которую проводила Хорватия в 1995 году, в реальности привела к геноциду сербского населения в республике Сербской и к масштабному изгнанию населения из этих краёв в соседнюю Боснию и Герцеговину. Это мечта украинских националистов, мечта некоторых представителей элиты», — сказал он RT.

При этом завершение конфликта не в интересах ни украинских властей, ни их партнёров из США, считает Безпалько.

«Конфликтогенный потенциал Донбасса стремятся сохранить для давления на Россию. Для Украины — это товар, который она может продать. Для американцев — удобный инструмент, который они могут купить. Сам по себе конфликтогенный потенциал Донбасса будет сохраняться», — добавил эксперт.

Именно возможностью проводить операции при поддержке со стороны Запада и привлекает Киев «хорватский сценарий», пояснил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Этот опыт, сочетающий вооружённую борьбу с вмешательством внешних акторов в лице США и европейских стран, очень хочется украинской элите перенести на свою украинскую почву и так же как хорваты разобрались с сербами, разобраться с жителями Донбасса», —сказал он RT.

В то же время именно «боснийский сценарий», который Левченко отверг, может привести к мирному урегулированию, убеждён Шаповалов.

«Украинскому послу было бы хорошо проанализировать опыт другой страны, в которой он выполняет функции дипломатического представителя, то есть Боснии и Герцеговины. Именно этот опыт — опыт разрешения гражданской войны путём создания федеративного государства, которое существует, и существует успешно», — подчеркнул аналитик.

Ввод миротворцев в Донбасс

Отметим, что Украина неоднократно выступала за ввод миротворцев ООН в Донбасс. Во время президентства Петра Порошенко, Киев предлагал ввести контингент с широкими полномочиями, предав им под контроль, в том числе, российско-украинскую границу. С момента вступления в должность 20 мая глава Украины Владимир Зеленский к вопросу миротворцев не возвращался.

На встрече помощников и советников глав государств «нормандского формата» 12 июля в Париже вопрос ввода миротворцев ООН также не обсуждался. Это связано с тем, что этого предложения нет в минских соглашениях, пояснил замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

«Миротворческая миссия ООН как идея не отвергалась, но вместе с тем, учитывая то, что мы пытались помочь Минской группе провести переговоры, и, как вы знаете, в самом минском документе нет такой идеи, как миротворческая операция, поэтому в этот раз эту тему мы не поднимали вообще», — сказал он.

Президент России Владимир Путин осенью 2017 года поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе. Речь идёт о контингенте, который бы обеспечивал безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые следят за ситуацией на востоке Украины. При этом согласно российской инициативе, миротворцы будут размещаться на линии разграничения и только при условии соблюдения соглашений о разведении сил.

«И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашённых республик — ДНР и ЛНР», — подчеркнул Путин.

Однако российский план был отклонён. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, это произошло из-за позиции США и Украины.

«Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединённых Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а возможно у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе», — сказал он.