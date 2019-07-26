Посол Украины предложил «хорватский сценарий» в ситуации с Донбассом

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко в интервью блогеру Юрию Романенко предположил, что в ситуации с решением вопроса «освобождения» регионов Донбасса можно использовать «хорватский сценарий».

Как пояснил украинский дипломат, подобный вариант развития событий предусматривает ввод на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик представителей иностранных вооружённых формирований и разоружения местных военных.

«Наверное, для Украины более правильный «хорватский сценарий», то есть сценарий привлечения миротворцев..., который позволит решить вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории», — добавил Левченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей властей страны в настоящее время является прекращение огня и войны в Донбассе.