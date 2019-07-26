Посол Украины предложил «хорватский сценарий» в ситуации с Донбассом
Как пояснил украинский дипломат, подобный вариант развития событий предусматривает ввод на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик представителей иностранных вооружённых формирований и разоружения местных военных.
«Наверное, для Украины более правильный «хорватский сценарий», то есть сценарий привлечения миротворцев..., который позволит решить вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории», — добавил Левченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей властей страны в настоящее время является прекращение огня и войны в Донбассе.