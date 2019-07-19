Зеленский назвал приоритетной задачей Украины «завершение войны»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей Украины является прекращение огня и войны в Донбассе.

«Приоритетная задача для Украины — это остановить огонь и закончить войну, но мы должны улучшить условия для военных, потому что нам это понадобится и в мирных условиях, и для любых военных учений», — цитирует УНИАН главу государства.

В июне Зеленский уже заявлял, что его главная цель заключается в прекращении конфликта в Донбассе.

Как отмечал президент, для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).