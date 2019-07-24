Советник Зеленского исключил возможность «размена» Крыма на Донбасс

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Президент Украины Владимир Зеленский не согласится признать Крым российским регионом в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил его советник по политическим вопросам Никита Потураев.
Советник Зеленского исключил возможность «размена» Крыма на Донбасс
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«Зеленский никогда не пойдёт на размен Крыма на Донбасс и наоборот... Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют (украинские. — RT) паспорта, как бы рискованно это ни было... находясь под оккупацией, под агрессией», — заявил он в эфире телеканала ATR.

По словам Потураева, подобный шаг был бы ошибочным со стороны украинского лидера.

Он также подчеркнул, что Зеленский «человек другого типа, который не приемлет предательства и слабости».

Ранее Зеленский заявил, что снимет экономическую блокаду Донбасса, если предприятия в регионе вернутся под контроль Киева. 

Кроме того, он предложил российскому президенту Владимиру Путину обсудить в ходе международных переговоров в Минске, «чей Крым и кого там нет в Донбассе».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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