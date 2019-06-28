Порошенко назвал первый шаг для признания Крыма российским в Европе

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Бывший украинский лидер Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что возвращение России в ПАСЕ это первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».

По его словам, «демарш» дипломатической команды Украины в ПАСЕ «был абсолютно оправдан — это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись».

«Надеюсь, что наша делегация будет консультации с президентом и МИД, чтобы на следующую сессию принять скоординированную с нашими партнёрами позицию», — заявил Порошенко.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.

По его словам, в ближайшее время все страны поймут, что Совет Европы не может эффективно работать без России.

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