Зеленский не исключил снятия экономической блокады Донбасса
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Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина — Евросоюз в Киеве.
«Хочется, чтобы в ближайшее время мы прекратили эту войну... Я очень хочу надеяться, что через год у нас уже не будет этой войны», — приводит РИА Новости слова украинского президента.
Он также не исключил снятия экономической блокады Донбасса.
«Всё возможно, всё в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — сказал украинский президент.
Ранее Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры по Донбассу и Крыму в Минске.
Также Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС подтвердил, что государства Евросоюза готовы предоставить стране макрофинансовую помощь в размере €500 млн.