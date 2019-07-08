Зеленский не исключил снятия экономической блокады Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает снятия экономической блокады Донбасса, если предприятия в регионе вернутся под контроль Киева. Также он заявил, что хочет прекращения вооружённого конфликта в Донбассе через год.
Зеленский не исключил снятия экономической блокады Донбасса
  • ©president.gov.ua

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина — Евросоюз в Киеве.

«Хочется, чтобы в ближайшее время мы прекратили эту войну... Я очень хочу надеяться, что через год у нас уже не будет этой войны», — приводит РИА Новости слова украинского президента.

Он также не исключил снятия экономической блокады Донбасса.

«Всё возможно, всё в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — сказал украинский президент.

Ранее Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры по Донбассу и Крыму в Минске. 

Также Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС подтвердил, что государства Евросоюза готовы предоставить стране макрофинансовую помощь в размере €500 млн.

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