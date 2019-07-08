Зеленский подтвердил готовность ЕС выделить Украине €500 млн

Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС подтвердил, что государства Евросоюза готовы предоставить стране макрофинансовую помощь в размере €500 млн.

«Отдельно благодарю европейских партнёров за готовность к предоставлению четвёртой программы макрофинансовой помощи Украине в размере €500 млн», — цитирует Зеленского ТАСС.

В конце июня глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Киев может получить второй транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн до конца 2019 года.

При этом Евросоюз намерен направить €3 млн правительственным организациям Украины для обеспечения ядерной безопасности.