Зеленский подтвердил готовность ЕС выделить Украине €500 млн

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Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС подтвердил, что государства Евросоюза готовы предоставить стране макрофинансовую помощь в размере €500 млн.
Зеленский подтвердил готовность ЕС выделить Украине €500 млн
  • Reuters

«Отдельно благодарю европейских партнёров за готовность к предоставлению четвёртой программы макрофинансовой помощи Украине в размере €500 млн», — цитирует Зеленского ТАСС.

В конце июня глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Киев может получить второй транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн до конца 2019 года.

При этом Евросоюз намерен направить €3 млн правительственным организациям Украины для обеспечения ядерной безопасности. 

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