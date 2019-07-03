ЕС выделит €3 млн на обеспечение ядерной безопасности на Украине

Евросоюз поможет правительственным организациям Украины в осуществлении проектов в области обеспечения ядерной безопасности, а также в проведении мероприятий по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в новом тендере Еврокомиссии, с текстом которого ознакомился RT.

«Главная задача заключается в оказании правительственным организациям и заинтересованным сторонам на местном уровне, вовлечённым в осуществление на Украине проектов в рамках механизма сотрудничества в области обеспечения ядерной безопасности (INSC), — Министерству энергетики и угольной промышленности, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Государственному агентству по управлению зоной отчуждения — помощи в управлении проектным циклом программы INSC и проведении мероприятий по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС», — говорится в документе Еврокомиссии.

На такой проект Европейский союз планирует выделить €3 млн. Поиски подрядчика продлятся до сентября.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил об угрозе экологической катастрофы на Украине.

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