ЕС выделит €3 млн на обеспечение ядерной безопасности на Украине

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Марта Литвинова
Евросоюз поможет правительственным организациям Украины в осуществлении проектов в области обеспечения ядерной безопасности, а также в проведении мероприятий по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в новом тендере Еврокомиссии, с текстом которого ознакомился RT.
ЕС выделит €3 млн на обеспечение ядерной безопасности на Украине
  • Reuters

«Главная задача заключается в оказании правительственным организациям и заинтересованным сторонам на местном уровне, вовлечённым в осуществление на Украине проектов в рамках механизма сотрудничества в области обеспечения ядерной безопасности (INSC), — Министерству энергетики и угольной промышленности, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Государственному агентству по управлению зоной отчуждения — помощи в управлении проектным циклом программы INSC и проведении мероприятий по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС», — говорится в документе Еврокомиссии.

На такой проект Европейский союз планирует выделить €3 млн. Поиски подрядчика продлятся до сентября.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил об угрозе экологической катастрофы на Украине.

В 2016 году в СМИ появилась информация о том, что Украина ищет инвесторов, которые согласятся вложить средства в солнечные электростанции.

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