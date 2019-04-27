Депутат Рады заявил об угрозе экологической катастрофы на Украине

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Депутат украинского парламента Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne предупредил, что на ряде предприятий Украины существует реальная угроза экологической катастрофы.
Депутат Рады заявил об угрозе экологической катастрофы на Украине
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Шахов считает, что масштабы катастрофы на некоторых из них, включая Запорожскую АЭС, могут быть сопоставимы с масштабом катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Депутат отметил, что к нему часто обращаются сотрудники подобных предприятий и сообщают о различных опасных ситуациях, которые происходят из-за отсутствия контроля и проверок.

«Таким образом, они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине», — сказал он.

Ранее в правительстве Украины заявили, что новый саркофаг в Чернобыле готов на 99%.

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