Депутат Рады заявил об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne предупредил, что на ряде предприятий Украины существует реальная угроза экологической катастрофы.

Шахов считает, что масштабы катастрофы на некоторых из них, включая Запорожскую АЭС, могут быть сопоставимы с масштабом катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Депутат отметил, что к нему часто обращаются сотрудники подобных предприятий и сообщают о различных опасных ситуациях, которые происходят из-за отсутствия контроля и проверок.

«Таким образом, они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине», — сказал он.

Ранее в правительстве Украины заявили, что новый саркофаг в Чернобыле готов на 99%.