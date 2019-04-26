Новый саркофаг в Чернобыле готов на 99%

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил новый конфайнмент «Укрытие», который успешно прошёл пробную 72-часовую эксплуатацию, сообщается на сайте правительства страны. Проект завершён на 99%, он будет закончен в мае или июне.
Новый саркофаг в Чернобыле готов на 99%
  • Reuters

«Основная задача власти — обеспечить чистоту окружающей среды. Наше правительство завершило проект «Укрытие», мы восстановили весь комплекс мероприятий, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. Сейчас ситуация полностью стабильна», — отметил глава украинского кабмина.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла самая крупная катастрофа в истории атомной энергетики. 

В 01:23 мск на объекте произошёл крупный взрыв и вспыхнул пожар. Согласно официальной информации, в течение первых трёх месяцев после ЧП погиб 31 человек.

В октябре 2018 года Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий окончательное снятие с эксплуатации АЭС и превращение разрушенного энергоблока станции в экологически безопасную систему.

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