Новый саркофаг в Чернобыле готов на 99%
- Reuters
«Основная задача власти — обеспечить чистоту окружающей среды. Наше правительство завершило проект «Укрытие», мы восстановили весь комплекс мероприятий, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. Сейчас ситуация полностью стабильна», — отметил глава украинского кабмина.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла самая крупная катастрофа в истории атомной энергетики.
В 01:23 мск на объекте произошёл крупный взрыв и вспыхнул пожар. Согласно официальной информации, в течение первых трёх месяцев после ЧП погиб 31 человек.
В октябре 2018 года Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий окончательное снятие с эксплуатации АЭС и превращение разрушенного энергоблока станции в экологически безопасную систему.