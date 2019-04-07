Белоруссия открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Зону отчуждения Чернобыльской АЭС с белорусской стороны открыли для посещения туристов. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

По словам замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина, для группы из пяти человек посещение места обойдётся примерно в 340 белорусских рублей.

«Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием», — сказал он.

По данным телеканала, экскурсия расскажет о жизни зоны отчуждения, научной работе в заповеднике и покажет дикую природу.

Кудин отметил, что доза радиации, которую может получить турист, пребывая в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения, будет меньше полученной от перелёта.

В декабре украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции становится территорией изменений.

Авария на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, стала самой крупной в истории атомной энергетики. Взрыв полностью разрушил четвёртый энергоблок станции.

В результате в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ, более 200 тыс. кв. км территории оказалось заражено.