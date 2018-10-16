Рада приняла закон о снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС

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Депутаты Верховной рады приняли закон, который предусматривает окончательное снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращение разрушенного четвёртого энергоблока станции в экологически безопасную систему.
Рада приняла закон о снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС
  • globallookpress.com

Об этом сообщает УНИАН.

«Целью принятия законопроекта является утверждение единого документа относительно определения деятельности по снятию с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и превращению объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему», — сказал представитель парламентского комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий чернобыльской катастрофы Иван Рыбак.

Отмечается, что парламент Украины планирует выделить 3 млрд гривен на данные цели до 2020 года.

За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В июле сообщалось, что генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку.



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