В Киеве начался саммит Украина — ЕС, украинский лидер Владимир Зеленский встретил в Мариинском дворце руководителей Евросоюза.

Как ожидается, лидеры подтвердят укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом и обсудят перспективы партнёрства, передаёт «Укринформ».

Украину на встрече представляет Зеленский, от ЕС в Киеве находятся президенты Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Хан.

Планируется, что на встрече будет подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также имплементация минских договорённостей.

В повестке дня саммита — ситуация в Азовском море и предоставление российского гражданства украинцам на неподконтрольных территориях.

В начале июня Туск назвал «сильным сигналом» то, что Зеленский в должности президента первым делом направился в Брюссель.