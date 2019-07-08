В Киеве начался саммит Украина — ЕС

Короткая ссылка
В Киеве начался саммит Украина — ЕС, украинский лидер Владимир Зеленский встретил в Мариинском дворце руководителей Евросоюза.
В Киеве начался саммит Украина — ЕС
  • Reuters

Как ожидается, лидеры подтвердят укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом и обсудят перспективы партнёрства, передаёт «Укринформ».

Украину на встрече представляет Зеленский, от ЕС в Киеве находятся президенты Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Хан.

Планируется, что на встрече будет подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также имплементация минских договорённостей.

В повестке дня саммита — ситуация в Азовском море и предоставление российского гражданства украинцам на неподконтрольных территориях.

В начале июня Туск назвал «сильным сигналом» то, что Зеленский в должности президента первым делом направился в Брюссель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить