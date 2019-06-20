Украина может получить €500 млн макрофинансовой помощи от ЕС

Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере €500 млн уже до конца 2019 года.

«У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы, и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС», — приводит Интерфакс-Украина его слова.

Он отметил, что есть ещё пять условий, которые Украине необходимо выполнить.

Ранее сообщалось, что Украина и Международный валютный фонд договорились о подготовке новой программы сотрудничества.