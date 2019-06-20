Украина может получить €500 млн макрофинансовой помощи от ЕС
- Reuters
«У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы, и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС», — приводит Интерфакс-Украина его слова.
Он отметил, что есть ещё пять условий, которые Украине необходимо выполнить.
Ранее сообщалось, что Украина и Международный валютный фонд договорились о подготовке новой программы сотрудничества.