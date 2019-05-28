Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества

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Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о подготовке новой программы сотрудничества. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества
  • Reuters

«Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ, а также с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок развитию нашей страны», — приводит его слова «112 Украина».

Ранее глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что сотрудничество украинских властей с МВФ является одним из условий получения украинской стороной второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в объёме €500 млн.

Бывший украинский премьер Николай Азаров, в свою очередь, в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия предоставит Украине финансовую поддержку в ближайшее время.

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