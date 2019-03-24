«Ничто не может их оправдать»: почему в НАТО заявили о «необходимости и законности» бомбардировок Югославии

В 20-ю годовщину начала бомбардировок Югославии силами НАТО в альянсе заявили, что это был «необходимый и законный» шаг. По словам представителя военного блока, интервенция якобы была призвана «остановить гуманитарную катастрофу». При этом ранее в МИД России отметили, что альянс осуществлял бомбардировки, не имея на то законных оснований, в первую очередь — мандата Совбеза ООН. Кроме того, в российском ведомстве подчеркнули, что сама «гуманитарная катастрофа» была лишь надуманным предлогом для начала агрессии.

Североатлантический альянс настаивает на том, что операция «Союзная сила» против Югославии была проведена законно. Соответствующее заявление распространила пресс-служба НАТО. В военном блоке отмечают, что бомбардировка без санкции Совбеза ООН была необходима, поскольку помогла остановить «гуманитарную катастрофу».

«НАТО начало операцию «Союзная сила» в марте 1999 года, чтобы остановить гуманитарную катастрофу, которая разворачивалась в Косове в то время. Это решение было принято после длившихся больше года боёв в Косове и нескольких неудачных попыток ООН и контактной группы, членом которой была и Россия, найти мирное дипломатическое решение этого кризиса. Применение силы НАТО было необходимым и легитимным», — сообщили РИА Новости в пресс-службе НАТО.

Как заявили представители альянса, цель военной операции заключалась в том, чтобы «положить конец всем боевым действиям и репрессиям против гражданского населения Косова», а также обеспечить возвращение беженцев и доступ в регион гуманитарным организациям.

«Операция «Союзная сила» добилась того, чего она стремилась достичь. Эта кампания продемонстрировала способность стран НАТО действовать и оставаться едиными в момент кризиса. До наших дней наше единство остаётся нашей наибольшей силой», — добавили в пресс-службе.

Стратегический бомбардировщик B-52 атакует югославскую военную базу

AFP

© US Air Force

В беседе с RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что главная цель НАТО и Соединённых Штатов в 1999 году заключалась в свержении президента Слободана Милошевича. По мнению эксперта, Запад «обкатывал» на Югославии новую методику ведения боевых действий, известную как концепция пяти стратегических колец — поражение вооружённых сил, уничтожение производственных мощностей, инфраструктуры, населения и правительства.

«Концепция пяти колец подразумевает в первую очередь уничтожение системы жизнеобеспечения страны. Поэтому в Югославии удары альянса наносились прежде всего по объектам социально-экономической инфраструктуры — промышленным предприятиям, мостам, дорогам, энергостанциям, больницам. Расчёт был на то, чтобы сделать жизнь населения невыносимой. В таких условиях легче всего дискредитировать законное правительство», — пояснил Дрозденко.

«Пятно позора»

В российском постпредстве при Североатлантическом альянсе констатировали, что день начала бомбардировок Югославии — это трагическая дата в современной истории Европы.

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«В этот день ровно 20 лет назад возобладал соблазн решить сложнейшие, крайне чувствительные межэтнические и межрелигиозные проблемы в Югославии не кропотливыми дипломатическими усилиями, а простыми и быстрыми методами «силовой хирургии» — в обход международного права и без санкции Совета Безопасности ООН», — заявили в постпредстве.

Дипломаты напомнили, что в результате продолжавшихся в течение 78 дней бомбардировок и ракетных обстрелов территории Югославии были разрушены критически важные объекты гражданской инфраструктуры, а смерть мирных граждан стала для НАТО «сопутствующим ущербом».

Более того, спустя 20 лет после операции конфликтный потенциал в регионе по-прежнему сохраняется, как и проблема с международным признанием Косова, а страны Запада продолжают использовать силовую стратегию для решения своих задач.

«К сожалению, как показали действия в Ираке и Ливии, уроки тех драматических событий на Балканах так и не были учтены», — добавили в постпредстве.

Накануне российский МИД в приуроченном к годовщине начала операции «Союзная сила» заявлении возложил всю полноту ответственности за последствия конфликта на руководство НАТО и входящих в него государств, которые приняли участие в агрессии против Югославии.

«Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО. Его не смоет усиленное втягивание стран региона в альянс, углубляющее разделительные линии на Балканах и общественные противоречия», — подчеркнули в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что нападение на Югославию усугубило косовский кризис, а также подорвало механизмы, которые на протяжении десятилетий обеспечивали мир и безопасность в Европе.

Кроме того, как указывают в МИД, в результате операции НАТО к власти в Приштине пришли бывшие лидеры мусульманских боевиков. Например, один из основателей Освободительной армии Косова (ОАК) Хашим Тачи в 1999 году занял пост премьер-министра самопровозглашённой Республики Косово. С 2016 года он является президентом страны.

Сподвижник Тачи Рамуш Харадинай сейчас возглавляет правительство Косова. В середине 1990-х годов он прошёл подготовку в военном лагере на территории Албании. После образования ОАК Харадинай занял должность начальника штаба этой военизированной организации.

Освободительную армию Косова неоднократно обвиняли в похищениях сербов, цыган и даже албанцев для последующей торговли человеческими органами на чёрном рынке.

Разрушенное бомбёжками НАТО здание «Красного креста» в Приштине, 29 марта 1999

Reuters

В частности, подобные обвинения выдвигали бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте и член ПАСЕ Дик Марти. Однако Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) не открывал расследование по этому поводу, а учреждённый в 2017 году под эгидой ЕС Специальный суд до сих пор не выдвинул ни одного обвинения в адрес лиц, причастных к торговле человеческими органами.

Как отметили в МИД РФ, «под зонтиком натовских бомбардировок косовоалбанцы совершали чудовищные преступления, включая похищения сербов с целью незаконной торговли человеческими органами».

«Осознавали беззащитность Югославии»

Бомбардировки Югославии начались 24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности. Формальным поводом для интервенции были забуксовавшие переговоры в Рамбуйе (замок неподалёку от Парижа) по урегулированию косовского кризиса. Западная коалиция обвиняла сербов в этнических чистках мусульманского населения края и потребовала разрешения на ввод войск. Сербская делегация отвергла данный ультиматум.

Операция НАТО продолжалась до 12 июня. Авиация альянса уничтожала как военные, так и гражданские объекты. Согласно информации МИД РФ, жертвами агрессии стали около двух тысяч мирных жителей. По разным оценкам, материальный ущерб от бомбардировок составил $30—100 млрд.

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В результате операции НАТО Белград лишился возможности контролировать ситуацию в Косове и оказывать поддержку местному сербскому населению. В феврале 2008 года Приштина объявила о своей независимости. Данный шаг поддержали практическим все западные государства.

«На деле именно НАТО стало катализатором реальной человеческой трагедии, той ширмой, за которой осуществлялись антисербские этнические чистки, вынудившие свыше 200 тыс. жителей неалбанской национальности покинуть места своего проживания. Десятки тысяч объектов принадлежащей им собственности до сих пор остаются узурпированными Приштиной и косовскими албанцами. Возвращение беженцев и перемещённых лиц фактически не продвигается», — говорится в сообщении МИД РФ.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил RT, что заявление НАТО о «необходимости» бомбардировок Югославии продиктовано желанием оправдаться за акт агрессии. По его словам, бомбардировки привели к гибели в основном мирного населения и разрушению множества гражданских объектов.

«Самое главное, что эта бомбардировка была незаконной. Потому что без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать. Они подорвали основополагающие принципы не только Устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года», — добавил Климов.

Последствия ударов авиации НАТО по Белграду

Reuters

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин предположил, что на протяжении 20 лет руководства альянс ищет способ «отмыться» от репутации агрессивного военного союза. По его словам, на Западе ни при каких обстоятельствах не признают вину за разрушение Югославии.

«На мой взгляд, весь мир понимает, что операция 1999 года была избиением государства с независимой внешней политикой, уничтожением нелояльного США центра силы. С позиций сербов это, безусловно, является национальным унижением и катастрофой. Спустя 20 лет, когда сменилось поколение, Запад ищет возможность как-то с этим жить и доказать, кто никакой трагедии якобы не произошло», — сказал Козюлин.

Как считает Дрозденко, стратегия альянса в отношении Югославии заключалась в том, чтобы сыграть после бомбардировок роль «спасителя сербского народа от диктаторского режима». По этой причине Запад пытается оправдать собственную агрессию и принудить сербов покаяться за «преступления Милошевича».

«Насколько я могу судить, США и их европейские союзники достаточно хорошо продумали не только воздушную операцию. Акцент был сделан на том, чтобы изменить национальное самосознание сербов, подменить в их головах историческую память под соусом продвижения демократических ценностей. Аналогичный сценарий сейчас Штаты применяют в венесуэльском кризисе», — сказал Дрозденко.

Аналитик констатировал, что в 1999 году Запад воспользовался слабостью Югославии. По его мнению, Белград не обладал возможностями, чтобы противостоять коалиционным силам НАТО. Как считает Дрозденко, превосходство западных государств было «ошеломительным». Негативное влияние на обороноспособность республики оказала боснийская война, обернувшаяся крупными экономическими и военными потерями.

«В НАТО осознавали беззащитность Югославии. Это был идеальный полигон для отработки новейших методик боевых действий, в том числе для проведения информационно-психологических операций. Благодаря интервенции в Югославию Запад получил опыт разжигания межнациональной ненависти в неугодных государствах и свержения законных правительств как военным, так и невоенным путём», — резюмировал Дрозденко.