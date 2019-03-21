«Предвзятость и ангажированность»: в МИД России прокомментировали ужесточение приговора Радовану Караджичу

МИД России считает ангажированным и предвзятым решение Гаагского трибунала об ужесточении приговора первому президенту Республики Сербской Радовану Караджичу. Вместо 40 лет заключения он получил пожизненный срок. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что следствие не принимало в расчёт преступления участников боснийской войны, представляющих другую сторону, в том числе действия стран НАТО. В экспертном сообществе указали, что суд изначально создавался, чтобы возложить вину на сербов. Сам Караджич назвал решение «местью трибунала».

Решение Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) о пожизненном заключении бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича демонстрирует предвзятость и ангажированность процесса. Об этом заявили в МИД России.

«Доказательная база вызывает серьёзные сомнения. Тем не менее механизм, переняв пороки МТБЮ (Международного трибунала по бывшей Югославии. — RT) и слепо следуя его антисербскому курсу, предпочёл проигнорировать эти обстоятельства и в очередной раз продемонстрировал предвзятость и ангажированность тандема МТБЮ — остаточный механизм», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве указали, что в ходе процесса не учитывались преступления других участников конфликта.

«Гаагское «правосудие» не показало реального настроя на раскрытие многочисленных злодеяний «полевых командиров» бошняков-мусульман и косовских албанцев. Сознательно выведены за скобки противоправные действия стран НАТО в ходе силовых операций на пространстве бывшей Югославии», — подчеркнули в МИД.

Напомним, 20 марта МОМУТ изменил приговор первому президенту Республики Сербской с 40 лет заключения на пожизненное. Председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен заявил, что предыдущее наказание «недооценивает» роль Караджича в преступлениях в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине.

«Апелляционная палата считает, что приговор, вынесенный судебной палатой и предусматривающий 40 лет тюремного заключения, недооценивает крайне важную роль Караджича и его непосредственное участие в совершении самых тяжких преступлений в период всего конфликта в Боснии и Герцеговине. Апелляционная палата отменяет решение судебной палаты и приговаривает Караджича к пожизненному заключению», — приводит его слова ТАСС.

Также по теме «Политическое судилище над сербами»: Гаагский трибунал приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич приговорён к пожизненному заключению вместо 40 лет тюрьмы. Таким образом, суд в Гааге...

Сам Караджич назвал это решение «местью трибунала, которая ему, старику, не страшна».

«Сербский народ и я вместе с ним уже победили. Республика Сербская сформирована, а сербский народ свободен в собственном государстве. Жертва, которую я приношу, меньше, чем жертвы других», — цитирует его РИА Новости.

По мнению российских дипломатов, решение МОМУТ подвергает сомнению всю систему международного уголовного правосудия.

«Очевидно, что подобные избирательные методы не только свидетельствуют о пристрастности и неэффективности МТБЮ и остаточного механизма, но и дискредитируют саму идею международного уголовного правосудия. В работу этих органов вложены немалые по меркам ООН средства, от них ожидалось существенное содействие в деле межнационального примирения на Балканах. В результате о каком-либо вкладе говорить не приходится в принципе», — сказали в ведомстве.

«В этих условиях рассчитываем на то, что страны региона смогут за счёт совместных усилий и конструктивного сотрудничества преодолеть тяжёлое наследие конфликта, в том числе осуществить истинное правосудие во имя жертв балканской трагедии», — добавили дипломаты.

В заключение МИД выразил надежду на то, что в скором времени МОМУТ закроет оставшиеся дела и будет расформирован.

«Другого от них ожидать нельзя»

Отметим, что Гаагский трибунал почти не преследовал лидеров Косова и Боснии и Герцеговины. Так, нынешний премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в 2005 году был оправдан сразу по 37 пунктам обвинения. Бывший командир войск Боснии и Герцеговины Насер Орич был оправдан по делу об убийстве мирных сербов, хоть и получил два года заключения за «непринятие мер по предотвращению убийств нескольких сербских пленных». А один из командиров косовских албанцев Хашим Тачи в 2016 году стал президентом самопровозглашённой Республики Косово.

В то же время начальник штаба Войска Республики Сербской Ратко Младич в 2017 году был приговорён к пожизненному заключению. Вице-премьер сербского правительства Воислав Шешель в 2018 году был приговорён к десяти годам заключения, хотя ранее, в 2016 году, его оправдали.

Сам Караджич возглавлял Республику Сербскую с 1992 по 1996 год, с момента её образования. Тогда, в марте 1992 года, боснийские сербы в ответ на то, что руководство Боснии и Герцеговины выделило их в категорию нацменьшинства, объявили о создании собственного государства. После этого началась гражданская война, в которой также участвовали хорваты.

После окончания боснийской войны в 1996 году Караджич ушёл из политики. Почти сразу же его объявили в розыск по линии Интерпола. В 2008 году его задержали сербские власти, а ещё спустя год ему предъявили обвинения по 11 пунктам. Согласно им, Караджич несёт ответственность за военные преступления сербской армии.

При этом весь трибунал, посвящённый раскрытию военных преступлений во время боснийской войны, имел задачу найти «виновного», а не добиться правосудия, убеждена руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.