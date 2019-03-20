Суд в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению

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Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорила к пожизненному заключению бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича за военные преступления 1992—1995 годов.
Суд в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению
  • Reuters

«Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению», — приводит РИА Новости слова судьи Ван Пруссе Йонсена.

Окончательный вердикт обжалованию не подлежит.

Караджич ранее был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности и был в 2016 году приговорён к 40 годам тюрьмы, но решил обжаловать приговор.

Обвинение потребовало на слушаниях в апреле 2018 года пожизненного заключения для Караджича.

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