Суд в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорила к пожизненному заключению бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича за военные преступления 1992—1995 годов.

«Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению», — приводит РИА Новости слова судьи Ван Пруссе Йонсена.

Окончательный вердикт обжалованию не подлежит.

Караджич ранее был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности и был в 2016 году приговорён к 40 годам тюрьмы, но решил обжаловать приговор.

Обвинение потребовало на слушаниях в апреле 2018 года пожизненного заключения для Караджича.