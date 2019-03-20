Суд в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению
- Reuters
«Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению», — приводит РИА Новости слова судьи Ван Пруссе Йонсена.
Окончательный вердикт обжалованию не подлежит.
Караджич ранее был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности и был в 2016 году приговорён к 40 годам тюрьмы, но решил обжаловать приговор.
Обвинение потребовало на слушаниях в апреле 2018 года пожизненного заключения для Караджича.