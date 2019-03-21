Караджич отреагировал на пожизненный приговор Гаагского трибунала

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Бывший президент Республики Сербской Радован Караджич, приговорённый к пожизненному заключению судом в Гааге, оценил приговор.
Караджич отреагировал на пожизненный приговор Гаагского трибунала
  • Reuters

По словам 73-летнего Караджича, приговор стал «местью трибунала, которая ему, старику, не страшна».

«Сербский народ и я вместе с ним уже победили. РC сформирована, а сербский народ свободен в собственном государстве. Жертва, которую я приношу, меньше, чем жертвы других», — приводит РИА Новости слова Караджича.

Накануне апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорила к пожизненному заключению бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича за военные преступления 1992—1995 годов.

Старший научный сотрудник Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Ирина Руднева прокомментировала RT решение суда в Гааге.

Подробнее — в материале RT.

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