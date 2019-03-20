Эксперт прокомментировала приговор Караджичу
- Reuters
«Решение этого суда направлено даже не на то, чтобы поиздеваться, а чтобы унизить сербов в лице этого человека. Деятельность Гаагского трибунала уже не вызывает сомнения в решениях двойных стандартов. Мы видели опыт действий трибунала. Доказаны случаи преступлений хорватских генералов, мусульманских генералов, и это не мешало тому, что были оправдательные приговоры. И всё это не касалось сербов. В их отношении у приговоров не только увеличивались сроки, но и сербы переводились на более жёсткие условия содержания», — отметила она.
По словам эксперта, нынешний приговор не является исключением.
Ранее Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорила к пожизненному заключению бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича за военные преступления 1992—1995 годов.
Караджич ранее был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности и был в 2016 году приговорён к 40 годам тюрьмы, но решил обжаловать приговор.
Обвинение потребовало на слушаниях в апреле 2018 года пожизненного заключения для Караджича.