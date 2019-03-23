В МИД назвали бомбардировки Югославии странами НАТО «пятном позора»

В преддверии 20-й годовщины с начала бомбардировок Югославии в 1999 году в Министерстве иностранных дел России прокомментировали действия стран — членов Североатлантического альянса.

«24 марта 1999 года НАТО начало бомбардировки Югославии, которые продолжались на протяжении 78 дней. Впервые после Второй мировой войны совершена агрессия против суверенного независимого европейского государства», — указано в тексте.

При этом в министерстве подчеркнули, что у альянса не было каких-либо оснований для начала бомбардировок, в частности, необходимого мандата СБ ООН. Также в МИД назвали действия НАТО в Югославии нарушением основополагающих норм международного права.

«Действия альянса противоречили даже Североатлантическому договору 1949 года... В ходе варварских бомбардировок... погибли около 2 тыс. мирных граждан, из них не менее 89 детей», — уточняется в заявлении.

Кроме того, в российском ведомстве добавили, что применяемые НАТО боеприпасы содержали обеднённый уран: были заражены почва, вода в ряде районов государства, что «привело к значительному росту онкологических заболеваний».

«Тяжёлое бремя ответственности за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве альянса и входящих в него государств... Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО», — заключили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что считает правильным вмешательство стран — членов НАТО в югославский конфликт в 1999 году.